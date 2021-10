Dagens industris sajt får nytt utseende

”Vi har fått feedback från våra läsare och gör nu en förändring som dessutom knyter ihop vår sajt med vår tryckta tidning”, säger Peter Fellman, chefredaktör på Dagens industri.

Läser du Dagens industri i mobilsajten eller i appen så är det ingen skillnad mot tidigare. Men om du läser på en dator, så har sidhuvudet på startsidan förändrats.

Produktutvecklingsteamet på Dagens industri har arbetat med det nya sidhuvudet, och ett av skälen till förändringen är att knyta ihop print och digitalt mer.

”Oavsett om man läser Dagens industri på dator, på mobilsajten, i appen eller i den tryckta tidningen - så ska du som läsare mötas av en liknande upplevelse och det nya sidhuvudet är en del i det arbetet”, säger Niklas Wiil och Patrik Juteståhl, produktdesigners på Dagens industri.

Feedback som kommit in från läsare har varit att om man läser di.se på en mindre datorskärm så har sidhuvudet tagit för stor plats när man scrollar nedåt. Den nya designlösningen ger mer plats till det journalistiska innehållet eftersom sidhuvudet kommer att fällas in efter några sekunder. Menyn, där du hittar in till övriga delar på di.se, följer med och är därför alltid enkel att hitta.

De aktuella börskurserna ligger på en ny platta längst upp på sajten för att tydligt signalera börsutvecklingen.

”Nu lyfter vi in hela Dagens industri som varumärke även på sajten. Och det känns roligt för läsarna att det redaktionella innehållet får en större yta på skärmarna”, säger Peter Fellman.

Har du tankar om hur vi borde fortsätta utveckla Dagens industris digitala plattformar - klicka här för att ge feedback.