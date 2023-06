Cyklister välkomna på Nordens största drive in-bio

Varför anordnar ni drive in-bio?

”Vi vill erbjuda ett filmiskt retrokoncept som är något utöver det vanliga biobesöket, som passar bra sådana här ljumma sommarkvällar. Man kan ha bilstolen, bagageluckan eller pickup-flaket som biofåtölj. Vi har en 80 kvadratmeter stor led-skärm och ljudet rattar man in via bilradion. En kortege med veteranbilar kommer att inviga eventet och vi har även en matservering så att man kan äta middag i bilen.”

Hur många besökare räknar ni med?

”Det är fjärde gången vi ordnar drive in-bio och intresset har ökat varje år. Därför har eventet utökats från tre till fem dagar i år. Vi har plats för 120 bilar per visning och vi har tio visningar, så vi hoppas på totalt 1 200 bilar. Hur många som kommer i varje bil kan vi inte förutse.”

Vad blir det för filmer?

”Det blir en blandning av gammalt och nytt med allt från klassiker som ”Casablanca”” till nya Oscarsvinnare som 'Parasit' och 'Everything everywhere all at once'. Vi visar även 1970-talsrysare som 'The shining' och 'Fredagen den 13:e', gangstereposet 'Maffiabröder', superhjältefilmen 'The dark knight' och dramat 'A star is Born'”.

Beatrice Karlsson, programchef på Stockholms filmfestival. Foto: Carla Orrego Veliz

Eventet ska vara miljöanpassat. Vad innebär det?

”Att all typ av material ska vara miljöanpassat, till exempel ska tallrikarna vara gjorda av papp och inte av plast. Vi använder förnybar el och vi värnar om el-bilar på drive in-bion, vilket innebär att de får förtur till platserna längst fram. Cyklister är också välkomna. De får reducerat pris och de får sitta i en vilstol. De får också låna en radio att spela upp ljudet på.”

Vad gör ni om det regnar?

”Då får man sätta på vindrutetorkarna, det fungerar ju att sitta i bilen ändå. Vi hade duggregn för tre år sedan, men det kom mycket folk ändå.”