Credit Suisse i linje med förväntningar

Väntat var just en nettoförlust på 1,4 miljarder schweiziska franc, enligt estimat från S&P Global Market Intelligence.

Intäkterna kom in på 3,1 miljarder schweiziska franc, vilket var något lägre än 3,2 miljarder schweiziska franc.

Förlusterna spås fortsätta under 2023, bland annat mot bakgrund av den omstrukturering Credit Suisse är mitt uppe i efter åratal av svag lönsamhet och upprepade renomméskandaler. Omstruktureringskostnader i miljardklass väntas även rulla in under 2024.