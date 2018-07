Creades substansvärde stiger – slår börsen med råge

Detta motsvarar 13:58 kronor per aktie (27:25) för kvartalet och 36:48 kronor per aktie (27:45) för halvåret.

Creades substansvärde ökade med 5 procent under andra kvartalet vilket var något bättre än Stockholmsbörsen (Six Return Index) under samma period, skriver vd John Hedberg.

"Hittills i år har substansvärdet per aktie ökat med 13% och vi ligger därmed med god marginal över såväl vårt absoluta avkastningskrav om 7,5 procent på årsbasis och de 4 procent Stockholmsbörsen ökat med under samma period", säger han.