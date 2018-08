Creades substansvärde lyfter

Koncernens avkastning på substansvärdet under årets sju första månader uppgick till 9 procent, inklusive återinvesterad utdelning. Six Return Index ökade 8 procent under samma period.

Vid årsskiftet, den 31 december 2017, uppgick substansvärdet till 272 kronor per aktie.

Creades-aktien stängde på 272 kronor på onsdagen.