Coronatristess fick ekosnickaren att starta franskt cirkuskafé

På en gammal äng som tidigare legat i träda står Erik Hedenstedt och spejar ut. Från det franska kaféet i cirkusvagnen, som han själv har ritat och varit med att bygga, sprids dofterna av en nygräddad äpplepaj. Och vid Emils Backe bakom ängen, färdigställs 19 radhus, som byggs av ett annat företag, samtidigt som utvecklingen av områdets gemensamma odlingslotter är i full gång. Han får något visionärt i blicken.

”Intill kaféet ska det bli en annorlunda marknadsplats i form av ett långt skjul med små pop up-butiker i linje med hållbarhetstanken och...”, säger han och stannar upp mitt i sin egen mening:

”Man kan egentligen undra hur jag, som snickare i grunden, har hamnat här. Men jag är ju en ganska rastlös figur. Och kafét är sprunget ur någon slags coronatristess”, förklarar han.

I Trosa har han under 2000-talet gjort sig känd som något av en serieentreprenör. Genom åren har han startat ett flertal verksamheter, främst inom hållbarhet i olika former. Han påbörjade sin entreprenörsbana som snickare, och övergick under det sena 1990-talet till att arbeta med byggnadsvård och äldre hus.

”Efterhand blev vår specialitet tegeltakomläggningar på äldre hus. Parallellt startade jag en återbruksverksamhet med gammalt taktegel.”

Foto: Henrik Lenngren

Hedenstedt är i dag Sveriges största leverantör i nischen, och enligt grundaren har branschen genomgått en stor förändring de senaste åren.

”När jag startade tegelförsäljningen köpte folk oftast gammalt taktegel av estetiska eller kulturhistoriska skäl, men på senare år har det skett en attitydförändring. Folk har börjat förstå att återbruk är framtiden. I stället för att köpa helt nya tak väljer många att komplettera. Det är en Greta Thunberg-effekt.”

Erik Hedenstedts intresse för hållbart byggande gjorde att han 2007 även startade Ekologiska Byggvaruhuset. I fysisk butik och via webshop säljer företaget naturisolering, linoljefärger och annat naturbyggmaterial.

”I byggnadsvårdsbranschen är det ofta ganska snäva riktlinjer för hur man bör göra. Med ekobyggande börjar man med ett vitt papper. Det är mycket friare.”

Det roligaste med ekobyggande, menar Erik Hedenstedt, är möjligheten att på ett rationellt vis, och samtidigt på vetenskapliga grunder, kunna kombinera urgamla byggmetoder och naturmaterial med supermodern, avancerad teknik.

”Friheten att kunna dra nytta av det bästa ur flera världar och skapa hälsosamma, klimatsmarta och trivsamma hus känns tilltalande. Jag vill ge fler människor möjlighet att upptäcka den gröna tekniken och naturmaterialens fördelar.”

I samma veva som Erik Hedenstedt började få snurr på affärerna i Ekologiska Byggvaruhuset köpte han det markområde i Trosa som nu utvecklas till ett ekoinriktat bostadsområde med runt 60 bostäder.

”De flesta villorna byggs på höga styltor för att bevara naturen och minimera sprängning. Projektet började i dur men fortsatte i moll när två husförsäljningar gick back med miljonbelopp.”

Under 2014 tvingades Erik Hedenstedt också att pausa bostadsprojektet. De fysiska varningssignalerna var tydliga och han var nära att braka in i väggen.

”I tre år efter det kunde jag i stället ägna mig åt mina andra verksamheter som delvis hade varit försummade. Jag insåg samtidigt att jag inte skulle ägna mig åt att bygga och sälja färdiga hus utan enbart genomföra exploateringen av området, bygga infrastruktur, sälja tomter och genomföra roliga kringprojekt. Sedan några år har jag hittat tillbaka till den sanna glädje som det innebär att driva projekt och skapa saker efter eget huvud.”

Foto: Henrik Lenngren

Coronapandemin har Erik Hedenstedts olika företag ”faktiskt gynnats av”, som han uttrycker det.

”Dels är vi webbaserade och dels vänder vi oss till hemmafixarna i både taktegel- och ekobyggföretaget. Tomtförsäljningarna har också gynnats av corona tack vare hemmajobbandet. Folk vill ut från stan till orter närmare naturen, så länge det är pendlingsavstånd. Det är en av orsakerna till att jag vågar satsa på kafé och fysiska butiker, som få stadsutvecklare tror på numera. Man måste våga gasa när andra bromsar.”

Även om ekologiska naturbyggmaterial inte boomat i den takt som Erik Hedenstedt förväntat sig tror han att branschen successivt kommer att övergå till ett mer cirkulärt byggande där man i större utsträckning försöker undvika material som medför stora koldioxidutsläpp.

”Kolla bara på hur det såg ut på mjölkhyllorna på Ica för 20 år sedan. I dag har ekomjölken en given plats där. Den uppväxande generationen kommer att ställa andra krav på branschen, och för oss gäller det att få med materialleverantörerna på tåget.”

Erik Hedenstedt betonar att byggbranschen är konservativ och behöver bli grönare och mer hållbar, men inflikar samtidigt att det inte alltid är så svart eller vitt.

”Alla byggvaror vi säljer är exempelvis inte helt ekologiska, precis som att förpackningen till de ekologiska tomaterna i mataffärer kanske inte alltid är det. Ibland får vi kompromissa på någon punkt, men vi strävar hela tiden efter att hitta bra alternativ.”

Att bliva vid sin läst är inte Erik Hedenstedts grej, det återkommer han till flera gånger.

”Men att starta företag från grunden, i liten skala, är livet. Dessutom är skapandet något jag brinner för, oavsett om jag bygger ett hus eller skriver en offert. Det är finslipandet som driver mig framåt. Sedan är pengar bara en ren bonus.”