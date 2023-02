Coop vräker ut butiker för att knäcka Willys

Vitkål plus 66 procent, rapsolja plus 45 procent, kaffe plus 34 procent... Matpriserna har som bekant rusat, främst i spåren av Rysslands krig i Ukraina. Effekterna av konjunkturavmattning och galopperande inflation dominerar därmed totalt i dagligvaruhandeln.

”Vi tittar på vad våra kunder vill ha. Vi vet att för dem är det viktigt med både tid, pengar, hälsa och hållbarhet”, säger Marie Nygren, vd för kooperativa dagligvarujätten Coop Sverige.

Det var liknande tongångar 1899 när Kooperativa Förbundet, KF, bildades. Fattigdom rådde, matfusket var utbrett och priserna var höga.

”Man behövde då ha schysst mat till schyssta priser. Det är precis samma läge nu”, säger Marie Nygren.

Hos Coop märks det tydligt att kunderna har mindre pengar i plånboken, eller att de blir påverkade av all media om alla faror i ekonomin just nu.

”Vi ser att man handlar på ett annat sätt. Våra kampanjvaror handlas det mycket mer av, liksom våra medlemsvaror.”

Coop är lägligt redo att möta den nya prisjakten med det nya lågpriskonceptet Coop Xtra som började testas skarpt under 2021 och som sedan har expanderat snabbt. Butikskedjan, som än så länge framför allt finns i södra Sverige, har nu 53 butiker.

”Att ta fram ett koncept och rulla ut det med 53 butiker på ett år, det tror jag inte att någon annan har gjort så snabbt. Och det går mycket bra. Vi har redan kommit ifatt Willys Hemma i kundpenetration”, förklarar Marie Nygren.

Hon vill dock inte säga mer om målsättningen för lågprissatsningen och hur många Xtra-butiker som planeras eller är målsättningen.

”Vi vill ha många”, blir det korta svaret.

Flykten mot lågpris är ett av de tydligaste tecknen på förflyttning i kundernas preferenser i dagligvaruhandeln just nu.

”Trenden går också lite nedåt när det gäller försäljningen av det hållbara sortimentet”, enligt Coop-chefen.

Foto: Jack Mikrut

Hon lyfter istället fram innovationen med hållbarhetsdeklarationen som finns i Coops mobilapp för kunderna att använda sig av. Men det är framför allt ett verktyg som är till för de egna inköparna när de bygger sortiment. Den ställer relativt höga krav på den enskilde kunden, att gå med mobilen i hand och skanna vara för vara och sedan avläsa ett spindeldiagram, vilket Marie Nygren också tycks medveten om.

”Jag tror att vi behöver ta nästa kliv i hållbarhetsarbetet, för tid är också viktigt för kunden. Nästa kliv kan vara att du får en sammanställning på ditt kvitto över hur din hållbarhetskonsumtion ser ut utan att du behöver göra något.”

En annan storsatsning som hon också menar kommer att bidra stort hållbarhetsmässigt görs på logistikområdet.

”Redan i dag kommer 30 procent av våra leveranser med tåg. Nu bygger vi en ny, stor logistikanläggning i Eskilstuna som blir norra Europas största lager och som kommer att vara till 95 procent automatiserat och till 30 procent självförsörjande med solenergi.”

Precis som med lågprishandeln har Coop medvind inom e-handeln, som tog ett skutt under pandemin och fortsätter att utvecklas väl.

”Vi växer mer än marknaden online. 34 månader i rad har vi haft en tillväxt större än marknaden”, säger Marie Nygren.

”Det vi ser är att man handlar på olika sätt. Man tar hem de tunga basvarorna online medan man ska bjuda på något extra gott till helgen och då vill man komma in i butiken och få lite inspiration och botanisera i sortimentet.”

Lärdomarna från pandemin för branschen blev mer än e-handelsboomen.

”Kriget i Ukraina är ännu mer utmanande utifrån att vissa varor var svåra att få tag i. Solrosolja är ett exempel som Ukraina är en jättestor producent av. Där uppstod stora brister.”

Precis som så många andra företag måste Coop se över sina leverantörsled. Historiskt hade kooperationen en mycket stor del egen produktion med fabriker med produktion av allt från choklad och chark till kaffe och kalsonger. Redan 1909 köpte man den första industrin, en margarinfabrik i Vänersborg för att bryta det margarinmonopol som då rådde. KF skulle sedan expandera våldsamt och bli Sveriges största företag innan allt monterades ner igen.

”Vi får väl se, men just nu har vi inga planer på att gå tillbaka ned i leverantörsledet”, svarar Marie Nygren på frågan om möjligheterna att åter integrera bakåt.

”Men vi fortsätter såklart att försöka vara innovativa och ta fram nya typer av produkter, inte minst nya, hållbara produkter där vi har många samarbeten med våra leverantörer och med svenska bönder. Ett exempel är tofusill som Coop var först att lansera och nu nyligen metanreducerat nötkött som vi pilottestat tillsammans med Volta Greentech, en startup.”

Foto: Jack Mikrut

Man bygger just nu också butikernas sortiment på ett helt nytt sätt, med hjälp av artificiell intelligens.

”Vi använder kvittodata och kombinerar den med lokala matpreferenser och demografi. Så kan vi också centralt hjälpa till att se till att varje butik får ett så optimalt sortiment som möjligt.”

Ett annat innovationsspår i branschen där Coop knappast är först men sent omsider hakat på är obemannade butiker.

”Vi har både helt obemannade butiker, som vi kallar Coop Mini, och hybridbutiker där man under vissa tider på dygnet har obemannat så att man kan ha öppet 24 timmar. I dag har vi tio hybridbutiker och tre Mini. De senare är precis i sin linda.”

Marie Nygren har detaljhandelserfarenhet som få andra. Hon sitter i styrelsen för e-handlaren Lyko och innan vd-posten på Coop var hon vice vd på Systembolaget samt har haft styrelseuppdrag i branschaktörer som ÖoB, Apotek Hjärtat, Kicks och Trettio.se.

Men hon började sin karriär i kooperationen, som trainee, med målsättningen att bli Domus-chef. Dagen efter traineestarten kom dock beskedet att kooperationens alla stora varuhus skulle läggas ner. Det blev ändå en ansenlig del av karriären dedikerad till den kooperativa affärsmodellen som hon gärna prisar.

”Den betyder att vi går samman och skapar ekonomisk nytta men också tänker på samhället i stort och kommande generationer”, säger Marie Nygren.

Coop Sverige Grundat: 1899 Omsättning 2021: 45.100 Mkr Rörelseresultat: 676 Mkr Antal anställda: ca 20.000 Ägare: 3,8 miljoner medlemmar Antal butiker: 800

Marie Nygren Född: 1965 Utbildning: Civilekonom Karriär: Vd Coop, vd KF, vice vd Systembolaget AB, vd Adara AB (dotterbolag till Apoteket), vd Stor & Liten, flertal roller inom Coop, kategoriområdeschef Noon Food/ Food butikssamordnarchef Konsumföretagarna och butikschef Övriga uppdrag: Styrelseledamot Bravida, Lyko, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel