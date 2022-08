Clean Motion ökar förlusten

Clean Motion, som säljer hållbara fordon för städer, hade en nettoomsättning på 0,2 miljoner kronor (1,0) och ett rörelseresultat om -1,7 miljoner kronor (-0,2) under det andra kvartalet 2022.

Det framgår av delårsrapporten på torsdagskvällen.

För första halvåret blev försäljningen 0,6 miljoner kronor (1,2). Minskningen berodde främst på att tjänsteförsäljningen har minskat för att fokusera på egen produktutveckling, skriver bolaget.

Rörelseresultatet för första halvåret blev -3,0 miljoner kronor (-0,8). Försämringen berodde främst på ökade kostnader inom marknadsföring och försäljning.

Kassaflödet för sexmånadersperioden blev -4,5 miljoner kronor och vid halvårsskiftet var tillgängliga likvida medel 7,8 miljoner kronor.

”Med nuvarande anläggning i Trollhättan bedömer vi att vi skall kunna leverera 40 fordon per månad. Vi förväntar oss givetvis ett betydligt större behov och tittar på olika alternativ som skall kunna täcka en produktionskapacitet på cirka 5.000 fordon per år. Beslut om kapacitetsökning kommer att fattas under fjärde kvartalet”, skriver vd Göran Folkesson i rapporten.