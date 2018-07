Clas Ohlson börjar sälja via Amazon i Storbritannien

Clas Ohlson har sedan några månader tillbaka börja sälja en del av sitt sortiment via Mathem, och det har varit framgångsrikt.

”Det handlar mycket om kundresan. Eftersom vi har ett brett sortiment passar vissa av våra produkter bättre att sälja via den kanalen, det blir en mer naturlig kundresa. Exempelvis har vi under testperioden sålt mer batterier via Mathem än vad vi gjort via våra egna digitala kanaler”, sade Lotta Lyrå.

Clas Ohlsons e-handel står för cirka 3,5 procent av den totala omsättningen. Målet är att dubbla den siffran, enligt vad som sades under kapitalmarknadsdagen.