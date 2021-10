”Cirkeln”-författaren släpper ny bok om 80-talets dödsmetallscen

Musikgenren death metal föddes i USA och är sprungen ur thrash metal där band som Slayer var stora. Hårda riff, häftig trumteknik med stora taktartsändringar och djupa skrik, så kallade growl, är signifikanta för dödsmetallen.

”Jag har länge tänkt skriva om metal. Det är en stor subkultur i Sverige, men som sällan skildras i skönlitteratur”, säger Sara Bergmark Elfgren.

På hårdrocksbaren Harry B James i Stockholm där Di möter henne är väggarna prydda med skivomslag från kända band som bland annat Scorpions och Metallica. Sara Bergmark Elfgren säger att vissa av Gröna Lunds anställda brukar ta djurgårdsfärjan till baren som ligger i Kungsträdgården.

”De som jobbar i Grönans spökhus lyssnar mycket på metal, tydligen”, säger hon.

Flera av bokens scener utspelar sig just på Gröna Lund där huvudkaraktären Kasper fått jobb på nöjesfältets fiktiva spökhus ”House of Demons”. ”Grim” handlar om 18-åriga Kasper som är son till hårdrockslegendaren Håkan Nordin, tidigare basist i bandet Dark Cruelty. Bandet lades ner efter att sångaren Grim hittats oförklarligt död i slutet av 80-talet. Tillsammans med sin vän Iris försöker Kasper ta reda på vad som egentligen hände Grim genom att göra efterforskningar och intervjua dem som var med under den tiden.

”Nöjesfält är ett spännande fenomen. Man köar i en timme för 75 sekunders åktur. Men man får uttrycka extrema känslor, lite som i metal. I musiken finns det plats för till exempel ilska och förtvivlan”, säger Sara Bergmark Elfgren.

Hon har själv lyssnat på metal och rock innan hon började skriva boken. Men dödsmetallen var relativt ny mark fram tills för bara några år sedan. I början lyssnade hon bara på så kallad black metal.

”I death metal är det ofta mer djup i 'growlen' medan black är mer skrik. I 90-talets black metalscen eftersträvade man också ett ganska risigt sound i inspelningarna. Extremt snabb trumteknik och 'tremolo pickings' (en snabbspelande gitarrteknik, reds. anm.) är också typiskt”, förklarar hon när vår fotograf frågar om skillnaden mellan death- och black metal.

Sara Bergmark Elfgren vill inte profilera sig som hårdrockare eftersom hon inte är musiker. Ändå är det uppenbart att hon kan en hel del om olika hårdrocksgenrer. Troligtvis på grund av den omfattande researchprocessen som började redan 2018. Hon har intervjuat flera personer från branschen, bland annat musikerna Tomas Lindberg samt journalisten Orvar Säfström.

”Jag har också pratat med rättsläkare, mordutredare och blivit guidad i underjordiska tunnlar.”

Den tidiga dödsmetallscenen i Stockholm hämtade inspiration från hardcorescenen och har ett brutalt sound, som till exempel band som Entombed och Dismember utvecklade. I Göteborg hade band som At the Gates en mer melodisk inriktning. Låttexterna behandlar ofta våld, ockultism och satanism. För många uppfattas musiken som skrikig och vid upprepade tillfällen får bokens huvudkaraktär Kasper svara på kommentarer om det stökiga soundet.

Sara Bergmark Elfgren förklarar att det är en process att lära sig att förstå dödsmetall.

”Jag har också med mig perspektivet att det bara är en vägg av ljud. Men man måste genom väggen och sedan öppnar sig ett nytt landskap där man hör riffen och melodierna.”

I slutet av 80-talet bestod den svenska dödmetallscenen av färre än 100 personer. Därför har en av Sara Bergmark Elfgrens största utmaningar varit att gå nära den världen, utan att ofrivilligt skriva in sig i verkligheten. Hon ville skapa en fiktiv historia på ett respektfullt sätt.

”Ju längre bort jag kom från verkliga händelser, desto bättre blev boken. Det var en så liten scen där under 80-talet. Jag ville inte skriva om personer som fanns på riktigt och när jag hittade på min egen metalscen blev jag friare.”

I boken får läsaren ta del av fiktiva flashbacktrådar, intervjuer och förundersökningar. Sara Bergmark Elfgren förklarar att idén kom när hon skapade thrillerpodcasten ”De dödas röster”, då hon märkte hur engagerade lyssnarna blev av den dokumentära stilen.

”Målet var att det skulle kännas som om mina påhittade band verkligen existerade. Jag upptäckte hur effektivt det var med ett dokumentärt grepp i det fiktiva berättandet. Det gör att man hamnar i en zon där saker känns ännu mer realistiska eftersom vi i dag är så vana vid dokumentära berättelser.”