Chromogenics förlust sjönk med minskad omsättning

Omsättningen sjönk till 2,0 miljoner kronor (8,1).

Orderingången under kvartalet var 6,0 miljoner kronor (3,1) motsvarande en ökning med 93 procent. Ordervolymen inför första kvartalet 2021 uppgår till 8,8 miljoner kronor (9,5).

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,5 miljoner kronor (-15,1) med likvida medel om 93,4 miljoner kronor (24,9) vid rapportperiodens utgång.

ChromoGenics påverkades under kvartalet fortsatt av Corona-pandemin och av förseningar vid intrimningen av sputtermaskinerna, vilket har medfört fördröjda beställningar från bolagets kunder. Orderingång och fakturering försköts under 2020 och in i 2021. Flera kunder väntar med att göra beställningar tills vi kan leverera dynamiska glas med egen producerad folie. Det skriver bolaget i bokslutet för 2020.

Installation av maskinen Sputter II beräknas vara slutförd under första halvåret 2021.

I vd-ordet skriver vd Leif Ljungqvist att bolaget har pågående diskussioner med olika kunder med förväntade avslut inom sex månader som omfattar order om över 50 miljoner kronor.