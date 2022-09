Chemotech gör företrädesemission på 20 miljoner

Det First North-listade medicinteknikbolaget Scandinavian Chemotech har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 20,1 miljoner kronor.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 40 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolaget erhålla ytterligare högst cirka 40,1 miljoner kronor. Vidare kan styrelsen vid stort intresse för teckning av units utan uniträtter besluta om att ge ut ytterligare units motsvarande 3,0 miljoner kronor via övertilldelningsoption.

Emissionslikviden avses disponeras för bland annat återbetalning av kreditfacilitet, utökning av marknadsföringsinsatser inom Animal Care, omkostnader och projektstyrning av pågående och kommande kliniska studier samt investeringar inom forsknings och utveckling, skriver Chemotech.

För varje aktie som ägs per avstämningsdagen den 29 september erhåller innehavaren en uniträtt. Tre uniträtter ger rätt att teckna en unit. En unit består av en aktie och en teckningsoption. Teckningskursen per unit uppgår till 6:25 kronor, motsvarande 6:25 kronor per aktie.