Den prognosen gör chefsstrategen Karen Ward, som även tror att Asien tar över USA:s ledartröja på börsen under resten av årtiondet.

”De första månaderna i 2021 kommer att fortsätta kännas väldigt utmanande”, säger Karen Ward, som är chefsstrateg på JP Morgan Asset Management i London.

Vaccin mot covid-19 utgör dock ett ljus i slutet av tunneln, som gör att vi kommer att den ekonomiska aktiviteten går tillbaka mot ett normalläge. Det kan i sin tur leda till ökad konsumtionsaptit, då uppdämda behov släpps loss, resonerar Karen Ward i en intervju i DiTV:s Ekonomistudion.

”Vi kommer att se fortsatta problem under vintern, sedan går vi mot en betydande uppsving under andra halvan av året när folk börjar spendera de pengar som de sparat under perioden av restriktioner och stängningar.”

Chefsstrategen påpekar att börsen under 2020 skapat enorma skillnader mellan vinnare och förlorare. Amerikanska teknikaktier hör till vinnarkategorin.

”Men om du tittar på exempelvis energi eller flygbolag, så har de visserligen studsat upp lite på grund av vaccin, men de har fortfarande förlorat mycket mark”, säger Karen Ward och fortsätter:

”Om återhämtningen fortsätter så finns det fortsatt rum för uppgångar för förlorarna.”

2021 kan därmed bli underpresterarnas år.

”Men jag tror att vi måste välja noga bland förlorarna”, säger hon och tillägger att strukturella förändringar kan dämpa uppstudsen för vissa bolag och segment.

”Jag tror exempelvis inte att energi går mot en full återhämtning”, säger Karen Ward med hänvisning till att en mer negativ syn på fossila bränslen kan bromsa oljeaktier.

Efter ett årtionde präglat av starka börser i USA, ser JP Morgan Asset Management nu snabbväxande ekonomier i Fjärran Östern som potentiella vinnare under resten av 2020-talet.

”Vi tror att det här kommer att bli Asiens årtionde”, säger Karen Ward.