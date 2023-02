Checkin.com ökar omsättningen och vänder till vinst

Innehåll från Jobbs Annons

Jobbs Omni är ett heltäckande system byggt för butik- och kundhantering. Systemet möjliggör för fria öppettider som är oberoende av bemanning, samtidigt som butiksägaren har full kontroll på samtliga processer som styr den dagliga driften. Exempelvis förenklas lagerhanteringen, reklamationer och autonoma kundkontroller, vilket nu kan styras direkt i appen eller på webben.

– Vi såg behovet av ett system som är kopplade till allt från upplåsning av butiken, betalningslösningar och kameraövervakning. Många av de tidigare, digitala lösningarna på marknaden täcker inte alla behov som finns för butiksägare, exempelvis har man tidigare varit i behov av att ständigt ha fysisk personal på plats vilket vi anser vara ett förlegat arbetssätt, säger Tobias Engelbrektsson, vd på Jobbs.

Effektiviserade, digitala lösningar

Genom att föra den dagliga driften via en app eller webben underlättas allt från inköp till lagerhantering. Och via den digitaliserade in- och utpassagen, som öppnas via en QR-kod, underlättas processen att både bestämma utökade öppettider och vilka som är behöriga att gå in i butiken. Utöver den ökade kontrollen och effektiviserade driften är Jobbs system mer kostnadseffektivt, speciellt för mindre butiker.

– Har man ingen omsättning kostar tjänsten ingenting, då man endast betalar per transaktion. Har man exempelvis en säsongsbaserad butik behöver man inte betala några avgifter när butiken inte är i bruk. Jobbs Omni är skapat för butikerna, och är uppbyggd för att passa det naturliga flöde som kommer med obemannade butiker, säger Daniel Selmosson, utvecklare och produktansvarig på Jobbs, och avslutar:

– Vår produkt förenklar den dagliga driften och underlättar för butiksägare som inte har möjlighet att ständigt ha personal på plats i butiken. Och med användarvänliga och individanpassade gränssnitt för vi in handelsbranschen in i framtiden.

Läs mer om JOBBS här