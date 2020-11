Cgit ökar resultatet trots lägre omsättning

Nettoomsättningen sjönk till 16,5 miljoner kronor (20,6).

”På grund av en avmattad konjunktur relaterad till Coronapandemin så minskar vår omsättning jämfört med samma period föregående år men vi bedömer att vi ska ha arbetat upp omsättningstakten under fjärde kvartalet. Tack vare ett fokus på kostnadsstrukturen under samma period så har vi till och med ökat vårt rörelseresultat med 26 procent under tredje kvartalet”, skriver Cgit:s vd Mattias Bergkvist i delårsrapporten.

Rörelseresultatet ökade i tredje kvartalet till 1,8 miljoner kronor (1,4).

”Vi ser fram emot en stark avslutning på året och gör en bedömning att vi kommer att nå ett årsresultat i paritet med föregående år”, tillägger Mattias Bergkvist.

Hans bedömning är att även om vi befinner oss i en andra våg av coronapandemin så har marknaden hanterat det på ett helt annat sätt än i våras.

”Vi har vant oss vid att ha möten på distans, vi har hittat nya sätt att arbeta på och vi kan se en post-coronatid som innehåller ett vaccin och därmed ett återtåg till ett nytt normala. Det gör att businessen inte kommer att påverkas på samma sätt som i våras”, skriver Cgit-chefen.