Centralbankerna har guldfeber – högsta köpsuget på nio år

Polen var största nettoköpare under andra kvartalet med 100 ton. Med ett guldpris på strax över 1.400 dollar per troy ounce (cirka 31,1 gram) bör det ha kostat centralbanken omkring 43 miljarder kronor. WGC noterar att det är det största köpet av en enskild centralbank sedan Indien köpte 200 ton i november 2009.

Ryssland fortsatte nettoköpa under kvartalet. Ökningen med 38,7 ton innebär att nettoköpen hittills i år landar på 94 ton, jämfört med 105,3 ton under första halvåret 2018. I maj sänkte den ryska centralbanken sitt inköpspris som ett sätt att uppmuntra inhemska guldproducenter att exportera mer guld.

De kinesiska nettoköpen av guld ökade marginellt under det andra kvartalet. Kinas guldreserv ökade med 74 ton under det första halvåret. Även Turikets centralbank ökade sitt guldinnehav med 60,6 ton under det första halvåret i år och Kazakstan köpte 24,9 ton guld under samma period.

Andra länder vars centralbanker köpte mer än ett ton guld under årets sex första månader var Indien (17,7 ton), Ecuador (10,6 ton), Colombia (6,1 ton) och Kirgizistan (2 ton).