Jämnt mellan Centern och SD i mandatkampen

I måndags tog SD ett mandat från C sedan en felräkning uppmärksammats. Då skiljde det bara sju röster till SD:s fördel.

Än så länge har bara cirka 7 270 röster av runt 200 000 så kallade onsdagsrösterna räknats.

Under onsdagen räknas utlandsrösterna och de förtidsröster som kom in för sent för att räknas på valkvällen. Valresultatet hittills är så jämnt så att dessa sista röster kan avgöra utgången mellan blocken i riksdagen.