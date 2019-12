Cassandra Oil begärs i konkurs

Cassandra Oils affärsidé är att återvinna olja och gas ur exempelvis bilddäck, och bolaget var under en period en riktig småspararfavorit. Aktiekursen sjönk dock som en sten och bolaget tvingades ständigt ta in nytt kapital via nyemissioner. Förra året avnoterades aktien från First North.

I bolagets styrelse sitter Volvoveteranen, Finn Johnsson.