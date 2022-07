Carnegies vd om hur de kompenserar för noteringstorkan

Investmentbanken Carnegies vd Björn Jansson har i en intervju med Bloomberg pratat om noteringstorkan under 2022, hur banken gör för att kompensera för den, och vad som väntar härnäst för Carnegie. ”Våra ägare kommer helt säkert att sälja bolaget någon gång”, säger vd:n till Bloomberg .

Under fjolåret var investmentbanken Carnegie extremt aktiva på ECM-marknaden, eller marknaden för kapitalmarknadstjänster. Banken var den investmentbank som deltog i flest aktiemarknadsrelaterade transaktioner i hela Europa.

Carnegie deltog under 2021 i 51 börsnoteringar på den nordiska marknaden. Bland noteringarna hittas börsintroduktionerna av bolag som Autostore, Cint, CTEK, Kjell & Co, Revolution Race, Spinnova, Storskogen och Trifork.

I år har börsnoteringarna saktat ned och marknaden har bjudit på stor turbulens och fallande aktiekurser.

”Vi har sett en ökning av M&A-aktiviteten under första halvåret – så de kompenserar varandra lite, även om det inte är fullt ut då ECM-marknaden är nere mer”, sa vd Björn Jansson i den intervju med Bloomberg som publicerades under fredagen.

Volatiliteten innebär att ”en del börsintroduktioner har skjutits upp och några av dem har blivit M&A:s (fusioner och förvärv, Di:s anm.) i stället”, sa Björn Jansson, enligt Bloomberg.

Han pekar samtidigt på att noteringsmarknaden inte är helt stängd och hänvisar till två noteringar som Carnegie arrangerade förra månaden, Fastighetsbolaget Emilshus och verkstadsbolaget Engcon.

Emilshus och Engcon noterades till 28 respektive 46 kronor. Emilshus handlas under måndagen precis under noteringskursen då en aktie byter händer för 27,6 kronor. Engcon rusade kraftigt i börsdebuten men har sedan fallit tillbaka tydligt. Aktien handlas dock fortsatt klart över teckningskursen på 46 kronor då en aktie under måndagen kostar 60,6 kronor.

Trots den svaga noteringsmarknaden försäkrade vd Björn Jansson att Carnegie inte har några planer på att minska sin personalstyrka trots den skarpa kontrasten mot fjolåret.

”I ett historiskt perspektiv är det fortfarande ett väldigt starkt första halvår”, sa han och fortsatte:

”Vi har inga problem med att hålla vår personal sysselsatt med lönsamma projekt.”

Carnegie ägs av riskkapitalbolaget Altor sedan Bure sålde sin andel till Altor 2012.

”Våra ägare kommer helt säkert att sälja bolaget någon gång – de har ägt det i 13 år”, sa Björn Jansson till Bloomberg.

”Det kommer en dag, det är jag helt övertygad om.”

I maj rapporterade Di att investmentbanken Carnegie återförenas med Carnegie Fonder, sex år efter skilsmässan, när fondbolaget förvärvades från systerbolaget Carneo.

Affären sades då underlätta för en försäljning av Carnegie, men enligt vd:n Björn Jansson var det inte därför den gjordes.