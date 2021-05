Carbiotix ökar förlusten i första kvartalet

Nettoomsättningen ökade till 0,2 miljoner kronor (0).

Den 24 mars meddelade Carbiotix att bolaget under andra kvartalet kommer att påbörja en omfattande utvärdering av ett nytt enzym från en potentiell strategisk partner. Enzymet har potential att påskynda erhållandet av ”FDA GRAS No Objection” och ”EFSA Novel Foods”-status i USA respektive EU för AXOS-livsmedelsingredienser, kosttillskott och medicinsk mat.

”Detta är fördelaktigt för oss på flera sätt då det kommer att spara Carbiotix både tid och pengar på sikt och gör det dessutom möjligt att uppfylla strängare krav från större potentiella kunder. Utöver detta är leverantören av enzymet dessutom en branschledare, vilket i sig skapar bättre tillförlitlighet i vår leveranskedja”, skriver Carbiotix vd Kristofer Cook i delårsrapporten.

Han uppger vidare att bolaget har uppnått en viktig milstolpe med den målsenliga lanseringen av Link Gut API.

”Framåt kommer vi att lansera vår Link Gut API-tjänst under andra kvartalet, med fokus på att initiera våra tre första partners, samtidigt som vi lägger till ytterligare partners under kvartalet och fortsatt adderar nya partners kvartalsvis”, skriver Kristofer Cook.