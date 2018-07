Capios miljonnota för omstrukturering i Tyskland

Det framkom på en fråga angående strukturåtgärder i Tyskland på en telefonkonferens i samband med halvårsrapporten.

Omstruktureringsåtgärder vidtas för att snabba på införandet av snabbare återhämtning och åstadkomma kortare vårdtider.

Capio redovisade en förlust på 32 miljoner kronor i den tyska verksamheten under det andra kvartalet. Någon större förbättring väntas inte under det tredje kvartalet. Däremot bör förbättringsåtgärder ses under det fjärde kvartalet vilket framkom på telefonkonferensen på en fråga rörande förbättringspotentialen i Tyskland.