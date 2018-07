Cantargia flyttar till First North Premier

En notering på First North Premier innebär i jämförelse med First North bland annat högre krav på informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven på First North Premier motsvarar i stort de krav som föreligger på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Flytten är ett led i bolagets strävan att noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista, Stockholmsbörsen under 2018. Noteringsprocessen fortlöper enligt plan, enligt ett pressmeddelande.