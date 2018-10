Cannabisbolaget Enorama Pharmas planer höljda i dimma

Läkemedelsbolaget Enorama Pharmas aktie har stigit kraftigt på First North sedan det i måndags blev känt att bolaget fått tillstånd från Läkemedelsverket att införa och hantera cannabis. Tillståndet innebär att bolaget nu kan inleda arbetet med att utveckla ett medicinskt cannabistuggummi.

Det var i juni som Enorama Pharma meddelade att bolaget hade påbörjat arbetet med att utveckla och lansera ett medicinskt cannabistuggummi för smärtlindring. Bolaget är ett av de första svenska bolag som ger sig in i den haussade sektorn och om produkten blir verklighet blir den unik i sitt slag.

Enorama Pharmas affärsidé är att utveckla medicinska tuggummin och sedan sälja dessa under återförsäljarnas egna varumärken, så kallad "private label". Mats Rönngard vill inte peka ut några potentiella kunder för cannabistuggummit, men berättar att det senaste året har ägnats åt att kartlägga marknaden och att utvärdera alternativa affärspartner.

"Det är stora internationella läkemedelsbolag, apotekskedjor och den typen av kunder och samarbetspartners som vi vill arbeta med", säger han.

Enorama Pharma noterades på First North i juni 2016 till teckningskursen 13 kronor per aktie. För helåret 2017 uppgick nettoomsättningen till 1,6 miljoner kronor och rörelseresultatet till -8 miljoner kronor. Så sent som i förra veckan beslutade styrelsen att göra en nyemission av aktier om 25 miljoner kronor.

På onsdagseftermiddagen handlades aktien runt 88 kronor. Sedan det i måndags kväll blev känt att bolaget har fått tillstånd från Läkemedelsverket att hantera cannabis har aktien ökat cirka 30 procent.