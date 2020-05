Småspararfavoriten rusar efter kamp mot svart hasch

Aurora Cannabis fortsatte rusa med 53 procent på måndagen, efter att fredagens rapportreaktion blivit 70 procent upp för aktien. På två handelsdagar har den New York-handlade aktien stärkts från 6:62 dollar till 17:10 dollar. Lyftet fortsatte också in på tisdagen, där aktien steg med ytterligare 15 procent i förhandeln.

Bolaget har likt branschen i övrigt staplat rapportbesvikelserna ovanpå varandra sedan cannabisvågen sköljde över New York-börsen under 2018, ett år då drogen legaliserades på federal nivå i USA. Kursgraferna är dock fortsatt en deppig läsning för ägarna som varit med från början - Auroras aktie är ned med runt 80 procent sedan den kurstopp som följde hajpen vid New York-noteringen 2018.

I rapporten för det första kvartalet redogjordes efter stängning på torsdagen en försäljning stärkt av en satsning på lågpriscannabis, som går en match med svarta marknadens betydligt billigare hasch.

Cannabis handlas trots legaliseringen kring halva priset i Nordamerika jämfört med den lagligt handlade motsvarigheten, vilket kommit att bli en mer svårknäckt nöt än vad branschens i huvudsak kanadensiska aktörer hoppats på.