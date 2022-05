Camurus vd om premiärvinsten: ”En milstolpe”

Forskningsbolaget Camurus, vars rapport släpptes under torsdagsmorgonen, redovisade ett positivt rörelseresultat för första gången sedan bolaget noterades 2015. Aktien handlas bättre än index under torsdagen, något den har gjort under hela 2022.

”Ambitionen med vår notering var att bygga ett kommersiellt bolag så det här är en stor milstolpe för oss”, säger vd:n Fredrik Tiberg om det positiva rörelseresultatet i kvartalet.