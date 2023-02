Calmarks rörelseförlust ökade – kommer att behöva ta in ytterligare kapital

I resultatet ingår en nedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten med 8 miljoner kronor.

”Denna nedskrivning är föranledd av en nedskrivningsprövning som gjorts per 31 dec 2022 i vilken avkastningskrav och kostnad för kapital ökat väsentligt mot tidigare års och perioders nedskrivningsprövningar vilket påverkar värdet på de i balansräkningen upptagna posterna för utvecklingsarbeten”, skriver Calmark.

Nettoomsättningen i kvartalet var fortsatt 0,0 miljoner kronor.

”Under fjärde kvartalet har en effektivisering av organisationen genomförts för att säkerställa en lägre burnrate. Utvecklingsprojekten för nya biomarkörer har pausats och Calmark ställer om från utveckling till försäljning”, skriver bolaget i bokslutet.

Det fjärde kvartalet har varit utmanande för Calmark, enligt vd Camilla Arneving.

”Vi har fokuserat på renodling och kostnadsbesparingar och eftersom vi snabbt och fokuserat tagit oss an utmaningarna börjar vi redan se resultat. Burnrate minskar med cirka 30 procent och förutsättningarna för en vändning under 2023 är goda. Calmark Neo-Bilirubin är snart färdigregistrerad i Indien och intresset är stort för vår patientnära lösning”, säger hon enligt rapporten.

Vidare uppger Calmark att bolaget under 2023 kommer att behöva ta in ytterligare kapital via samarbetspartner eller emission, bland annat genom teckningsoptioner som bolaget tidigare har emitterat.

I oktober meddelades att Calmarks senaste företrädesemission hade tecknats till 91 procent och att bolaget tillförs 20,2 miljoner kronor efter emissionskostnader.

”Jag ser med tillförsikt fram emot 2023, ett år då vi på allvar kommer att få igång försäljningen framförallt i Indien och Vietnam”, uppger Camilla Arneving.