C vill slopa skatt för egenanvändning av solel

Moderaterna vill göra besparingar inom a-kassan på 7 miljarder kronor för att delfinansiera skattesänkningar under den kommande lågkonjunkturen.

Enligt Konjunkturinstitutet, KI, finns det ett reformutrymme om cirka 120 miljarder kronor under nästa mandatperiod. Moderaterna menar att pengarna i första hand ska finansiera försvaret, rättsväsendet och välfärden. För att genom skattesänkningar kunna stötta de svenska hushållen under den kommande lågkonjunkturen, som enligt KI blir verklighet under 2023, vill Moderaternas ekonomiska talesperson Elisabeth Svantesson i stället göra besparingar på andra håll.

Totalt handlar det om ett besparingspaket på 40 miljarder kronor, varav drygt hälften ska komma från ett sänkt bistånd. Den näst största posten är en förändring av a-kassan och aktivitetsstödet som beräknas frigöra 7 miljarder kronor, vilket Di rapporterade om på fredagen. Finansminister Mikael Damberg (S) är föga förvånande kritisk till Moderaternas utspel, inte minst när det kommer till de föreslagna besparingarna inom a-kassan.

”Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att Moderaterna inte har lärt sig någonting från pandemin, där vi förbättrade a-kassan och kunde rädda hushållsekonomin. Nu går vi mot tuffare ekonomiska tider och ett läge där det kommer att bli mycket osäkrare på svensk arbetsmarknad. Man måste vara träffsäker i sina åtgärder så att man inte slår på de grupper som har minst marginal”, säger han till Di.

Tvärtemot Moderaterna vill Socialdemokraterna permanent höja ersättningen i a-kassan, till den tillfälliga nivå som gällt under coronapandemin. Det skulle innebära att alla som tjänar upp till 33.000 kronor i månaden kommer att få ut 80 procent av lönen, mot det tidigare ersättningstaket om cirka 25.000 kronor. Kostnaden för den höjda a-kassan har av S beräknats till cirka 5,8 miljarder kronor under 2021 och knappt 5 miljarder 2022.

”Det är väldigt mycket pengar för en byggnadsarbetare, särskilt med tanke på rådande bensin-, el- och matpriser. Man måste förstå att det finns yrkesgrupper, särskilt inom LO-kollektivet, som är särskilt konjunkturkänsliga. Även om jag verkligen inte hoppas att det blir så kan det i värsta fall gå väldigt snabbt för många att förlora jobbet. Jag tycker det finns ett mönster i att Moderaterna inte förstår vilka grupper som verkligen hamnar i kläm i en inflationsekonomi, det måste en ansvarsfull finansminister klara av att göra.”

Men i den andra vågskålen finns ju oron för att hushållen generellt kommer få det betydligt tuffare. Måste man inte göra hårdare prioriteringar i rådande läge?

”Det är feltänkt av Moderaterna. Om vi går in i en djupare lågkonjunktur är automatiska stabilisatorer en väldigt viktig del av den ekonomiska politiken. Vi måste ha en a-kassa som tryggar att vanliga människor inte förlorar allt sitt konsumtionsutrymme. Att Moderaterna skickar de här signalerna till de grupper som riskerar ökad arbetslöshet skapar ännu mer osäkerhet i ekonomin, snarare än tvärtom.”

Med allra högsta sannolikhet skulle Moderaterna behöva stöd från Sverigedemokraterna för att ett maktskifte skulle bli verklighet efter valet, men i frågan om a-kassan är de inte överrens – utan SD har hittills förespråkat en höjning av ersättningen i linje med S vallöfte.

”SD har ju varit helt tysta efter att M presenterade det här besparingskravet, jag tolkar det som att de är på väg att vika ned sig igen. Efter att i flera års tid ha sagt att vi gör lite för de pensionärer som har det sämst ställt, röstade de emot vårt förslag om att höja garantipensionen med 1.000 kronor (SD gick i stället samman med M, KD och L i ett gemensamt pensionsförslag, Di:s anm.). Jag är rädd att de är beredda att släppa a-kassan också, den viktigaste frågan för SD i det här valet verkar vara att Ulf Kristersson är en bättre statsminister än Magdalena Andersson”, säger Mikael Damberg.