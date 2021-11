C Security har beslutat om företrädesemission om 30 Mkr

Innehåll från Linde Gas Annons

Betongindustrin har många utmaningar när det gäller att ta hänsyn till miljö och hållbarhet. När grundvatten och processvatten blandas med cement så blir det nämligen alkaliskt. Om ett alkaliskt utsläpp inte neutraliseras kan det störa den kemiska balansen i naturen eller i ett avloppsreningsverk, vilket på sikt kan leda till att mikroorganismer och andra arter i ekosystemet skadas och till och med dör ut.

Säker och enkel hantering

Lindes helhetslösning neutraliserar det alkaliska vattnet med hjälp av kolsyra. Teknologin för detta kallas Solvocarb och är ett system för automatisk dosering och effektiv inlösning av koldioxidgas i vatten för att neutralisera just alkaliskt vatten.

– Koldioxid löst i vatten bildar en svag syra. Jämfört med starka mineralsyror innebär detta mindre korrosion, en säker och enkel hantering, samt stabilare och mer exakt pH-justering. Andra typer av syror som använts traditionellt innebär arbetsmiljörisker för personalen och det är dessutom svårt att få till en bra dosering. Dessutom tillförs inga oönskade ämnen, såsom sulfat- och kloridjoner. Tekniken har funnits i många tiotals år och är väl beprövad, berättar Eva Ålander, Applikationsingenjör på Linde.

Snabbare och mer miljövänlig process

Cementproduktion står ensamt för sju procent av de globala koldioxidutsläppen. Genom att fånga in och möjliggöra lösningar med koldioxid kan Linde hjälpa betongindustrin att bli mer hållbar och miljövänlig. Förutom att neutralisera det alkaliska vattnet som uppstår vid användning av cement inom till exempel tunnel-, väg- och brobyggen kan koldioxiden även injiceras under själva betonggjutningen och bindas in i betongen.

– Vår koldioxid är en biprodukt från bioetanoltillverkning. Att tillvarata koldioxiden därifrån sparar oss från hundratusentals ton av koldioxidutsläpp varje år, säger Eva Ålander.

Fakta Solvocarb

Solvocarb-teknologin används för pH-kontroll av process- och avloppsvatten inom många branscher så som livsmedel-, textil-, kemiindustrin samt inom massa- och pappersindustrin, men även till att höja alkaliniteten och remineralisera vid produktion av dricksvatten.

