C föreslår miljarder till bredband i glesbygd

Regeringen har i sin höstbudget föreslagit en halv miljard kronor till bredbandsutbyggnaden i Sverige under nästa år. Nu vill Centerpartiet att stödet höjs till en miljard kronor under 2022, och att staten avsätter 900 miljoner kronor under 2023 och 1,5 miljarder under 2024 – sammanlagt 3,4 miljarder kronor.

”Utgångspunkten är att det är en stor skillnad i Sverige på områden som har och inte har snabb bredbandsuppkoppling”, säger partiets landsbygdspolitiske talesperson Daniel Bäckström.

”Det är oerhört mycket kvar att göra för att hela landet ska ha bra förutsättningar med uppkopplingsmöjligheter på landsbygden.”

Bäckström förklarar att frågan om att gräva ned fiberkabel på landsbygden har blivit än mer aktuell under pandemin när många har valt att söka sig ut från tätbebyggda områden för att jobba på distans.

”Det skapar möjligheter på många håll. Om det då inte finns fungerande bredband eller fungerande mobiltelefoni, är det något vi verkligen vill prioritera för att successivt få bort klyftan mellan människor”, säger han.

Ökade satsningar på bredbandsutbyggnad på landsbygden kan även ge positiva följdeffekter för resten av landet, enligt Centerpartiet.

”Det är det som är så fantastiskt viktigt att komma ihåg, att lägga ned fiber där det saknas ger förutsättningar för tillväxt och entreprenörskap och i sin tur också jobb, och ger också en positiv effekt för den nationella ekonomin på sikt”, säger Bäckström.

Sveriges mobiloperatörer befinner sig i inledningsskedet av att börja bygga ut den nya 5g-tekniken som medger mobilt bredband i hastigheter på upp till 10 Gbit per sekund. Daniel Bäckström säger att det återstår att se om utbyggnaden av 5g-masterna blir tillräckligt omfattande för att kunna erbjuda ett alternativ till fiberkabel.

”Vi ser att behoven är väldigt stora här och nu och att många som har grävt ned fiberkabel och fått uppkoppling har blivit väldigt nöjda, och att det är många som just nu önskar att få den möjligheten.”