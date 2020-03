Byrån växer med noll anställda: ”Rätt i tiden”

När Julian Stubbs och Eric Dowell 2011 grundade Up There Everywhere gjorde de det med tydligt fokus på talangförsörjningsfrågan och med visionen att skapa framtidens arbetsplats.

”Anställning är på många sätt ett koncept från 1900-talet. Alla reser till samma plats, arbetar tillsammans och har en chef som hänger över axeln. Man tidsrapporterar trots att det i själva verket säger väldigt lite om jobbet du utfört. Det är oproduktivt”, säger Julian Stubbs.

I stället för traditionella kontor satsar företaget på så kallade ’creative spaces’, där det inte finns något tvång om att närvara.

”Trots att vi inte ville ha kontor från början insåg vi snart att vi behövde en lokal för möten med kunder och andra Up-medlemmar. I stället började vi hyra plats på ’co-working spaces’. I takt med att medlemsantalet växte behövde vi mer plats. För att skilja dessa från vanliga kontor kallade vi det just creative spaces. Vi hängde till och med upp en skylt på väggen där det stod ’Don’t waste your time coming in to the office’.”

Distinktionen är tydlig – enligt Julian Stubbs har företaget inte anställda i den gamla bemärkelsen utan medlemmar med egna företag, och de är i dag 200 till antalet.

”Eric och jag ställde oss tidigt frågan hur vi själva vill arbeta. Vi ville ha mer flexibilitet och möjligheten att arbeta när och varifrån det passade oss bäst, med människor över hela världen. Vi ville kunna jobba projektbaserat och styra hur många timmar vi ville jobba. Det landade i att vi bestämde oss för att Up inte skulle ha några anställda men inte heller frilansare, utan medlemmar.”

Enligt Julian Stubbs påminner sättet hur ett bolag skräddarsyr team utefter varje ny kund och projekt om hur filmbranschen arbetar.

”Inför varje film tar man in de talanger man tror kommer göra filmen – projektet – så bra som möjligt. Precis så gör vi också”, säger han.

I dag har Up There Everywhere ett femtiotal medlemmar i Sverige och Norden. Resten befinner sig i exempelvis Tyskland, Storbritannien, USA, Australien, Brasilien och Kina.