Byggpartner tar order värd 226 miljoner kronor

First North-listade Byggpartner har tecknat avtal med Akademiska Hus om att bygga 170 studentlägenheter i Uppsala. Kontraktssumman är 226 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Planerad byggstart är under 2022 och färdigställande under 2024. Uppdraget går in i Byggpartners orderbok i det första kvartalet 2022.