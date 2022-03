Byggmaterialen som hindras av kriget

Det har funnits två stora orosmoln för den svenska byggbranschen under det senaste året. Det ena handlar om energiförsörjningen och det andra om tillgången på råvaror. Det säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen. I och med kriget i Ukraina är risken att dessa trender förstärks.

”Risken är att kriget i Ukraina kommer att ytterligare förvärra den situationen. Cementkrisen är ännu inte löst nationellt. Mycket av prefabricerade betongplattor kommer från öst, och risken är att detta helt stoppas om leveranskedjorna bryts”, säger hon.

Tanja Rasmusson ser även att det kan bli problem med tillgång till andra material, till exempel aluminium och rostfritt stål.

”Svårigheter att få tag i byggmaterial kommer att försena, fördyra och sannolikt i många fall helt stoppa planerade byggprojekt.”

Byggsektorn har också många underleverantörer med personal från de berörda regionerna, och hon ser att det kan leda till personalbrist om män måste återvända hem för att ta hand om sina familjer eller strida.

”Här är det personliga tragedin för var och en av våra medarbetare dock ett större problem än eventuella försenade projekt”, säger Tanja Rasmusson.

Byggmaterialindustrierna frågade under vecka 9 sina medlemmar om hur kriget i Ukraina, och sanktionerna mot Ryssland, påverkar dem. I de svar som vd Anna Ryberg Ågren har fått in uppger Stålbyggnadsinstitutet att det främst är de största tillverkarna som berörs. SSAB köper in stål för miljarder från Ryssland varje år men har uppgett att de nu söker andra leverantörer. Lindab uppger att under 2022 förväntas exponeringen mot Ryssland, Ukraina och Vitryssland utgöra mindre än 0,5 procent av företagets försäljning.

Celsa Steel Service, ett företag som tillverkar armeringsstål, svarar att de själva inte direkt påverkas eftersom deras försörjningskedjor renodlat finns i Norden, men att marknaden för stål kommer att påverkas då Ryssland, Ukraina och Belarus har en betydande export till EU, som kommer att stoppas i och med sanktionerna.

Därför bedömer Celsa Steel att risken är överhängande att det resulterar i högre marknadspriser. Stålsektorn är dessutom mycket energiintensiv, vilket gör att ökade energipriser kommer att ge högre materialpriser, uppger Celsa Steel.

Kopplat till trä så är Moelven Wood ett företag som själva har en mycket begränsad import från Ryssland, men de ser också att de produkter som berörs främst är plywood för industriell förbrukning liksom andra fiberbaserade skivmaterial. Men balansen är skör, Ryssland ses av Moelven som en betydande exportör och därför befarar företaget brist på fler träbaserade byggmaterial, med ökade priser som följd.

