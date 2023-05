Byggfaktas justerade resultat ökade

Under motsvarande kvartalet förra året var resultatet 174 miljoner kronor.

Den justerade ebitda-marginalen sjönk något till 32,2 procent (33,1).

Resultat efter skatt backade till minus 16 miljoner kronor, ned från plus 11 Mkr under jämförelsekvartalet. Resultatet per aktie sjönk till -0,08 kronor (0,05).

Nettoomsättningen steg med 14,6 procent till 600 miljoner kronor (524). Den organiska försäljningstillväxten var 3,8 procent (7,1).

Årligen återkommande intäkter (ARR) ökade till 590 miljoner kronor (495) som en följd av en ökande förnyelsegrad av abonnemangstjänster och förvärv.

”Den positiva utvecklingen inom nyförsäljning som vi såg under andra halvan av 2022 har fortsatt under det första kvartalet 2023. Vi noterar en ARR-tillväxt på 6,6 procent som framför allt drivs av Storbritannien, USA och Kontinentaleuropa samt en sekventiell förbättring på den nordiska marknaden. Abonnemangsförsäljningen taktar således på i linje med våra förväntningar och utan egentlig påverkan från byggkonjunkturen. Vi ser att de investeringar vi gjort inom den brittiska försäljningsorganisationen nu bär frukt och det finns klara tecken på liknande utveckling i Norden och Australien, men som ligger senare i fas relativt Storbritannien”, skriver vd Dario Aganovic i delårsrapporten.