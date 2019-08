Butiken som lockar brudar till lilla orten

När fastighetsmäklaren Angelica Mortensen skulle gifta sig började hon leta efter en brudklänning men fann inte vad hon sökte. Samtidigt tittade hon på dokusåpan ”Say yes to the dress” som skildrar arbetet på en stor bröllopssalong i New York.

”Jag har alltid varit fascinerad av de här fina klänningarna. Och jag tyckte det såg så roligt ut att komma till en enorm butik och kunna välja och vraka. Något sådant fanns ju inte i Sverige, här var alla butiker små med ett begränsat utbud”, berättar hon.

Nu föddes idén om en outlet med ett stort utbud av bröllopsklänningar.

”När jag får en idé så måste jag prova. Så jag bestämde mig för att köra för att se om det fungerade”, säger hon.

Och det fungerade verkligen. Butiken som öppnade 2015 utökades snabbt med ett beställningssortiment och i dag är Nordic Wedding störst i Norden på att sälja bröllopsklänningar. Blivande brudar vallfärdar nu till butiken utanför Årjängs centrum för att hitta sina klänningar bland de cirka 2.000 olika modeller som finns att välja på.

Årjäng ligger nära Norge och norska brudar är en stor kundgrupp, många flyger från norra Norge till Oslo och kör sedan de tio milen till Årjäng. Butiken lockar även kunder från hela Sverige, Danmark, Tyskland, Schweiz och Nederländerna.

”Vi har fått så många kunder på sommaren så jag tror att fler och fler använder semestern till att fixa klänningen, många åker ju långt för att komma hit”, säger Angelica Mortensen och berättar att de klätt upp brudar från Mexiko, Kanada och Sydafrika.

”De passar på när de ändå är i Sverige.”