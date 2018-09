Busch Thor hyllas efter spurten: "Har varit en verklig raket"

När hon väl trädde in till tonerna av låten Girl on fire med soulsångerskan Alicia Keys, visste jublet inga gränser.

Den 31-åriga partiledaren har med sin första kampanj i spetsen för partiet presterat en kraftig spurt. Partiet såg så sent som i somras ha sett att ut att på allvar åka ut ur riksdagen.

“Ebba Busch Thor har varit en verklig raket. Hon har gått in i debatterna med kraft. Det är roligt att se en sådan entusiasm.”

Samtidigt betonar han att Sverigedemokraternas framgångar skrämmer. Han har sin bild klar över hur KD och alliansen bör hantera SD i riksdagen.

“Man ska inte förhandla. Man ska lägga fram sitt förslag och sin budget och sen får man se om man får stöd eller inte”, säger Alf Svensson.

KD:s väljarstöd låg i flertalet mätningar långt under riksdagspärrens 4 procent under större delen av den gångna mandatperioden. Statistiska centralbyrån SCB:s välrenommerade halvårsvisa mätning i maj pekade mot 2,9 procent, det sämsta utfallet sedan KD kom in i riksdagen 1991.