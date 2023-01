Budaktuella Rolling Optics ökar omsättningen och minskar förlusten

Periodens resultat uppgick till -3,0 miljoner kronor (-5,3).

Orderingången för perioden uppgick till 2,6 miljoner kronor (1,5) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till 3,2 miljoner kronor (3,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var -2,8 miljoner kronor (-2,9).

Kassan vid periodens utgång uppgick till 42,7 miljoner kronor (46,1).

Det var den 16 januari som François-Charles Oberthur lade bud på Rolling Optics, ett bud som den 23 januari höjdes, från 0:75 kronor per aktie till 1:00 krona aktie och från 0:225 kronor per teckningsoption till 0:30 kronor per teckningsoption. Priset per preferensaktie höjdes inte. Acceptfristen i erbjudandet avslutas den 7 februari 2023.

Styrelsen i Rolling Optics har rekommenderat Rolling Optics aktieägare och innehavare av teckningsoptioner att acceptera det reviderade erbjudandet.