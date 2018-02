Brynbolaget ska expandera till alla Skandinaviens storstäder

”I London började det bli utspritt och etablerat redan 2007, men här hemma hade ingen sett potentialen innan vi klev in på marknaden”, säger Susanne Lundqvist.

”Redan på planet hem skissade vi på vår egen affärsmodell. Vi kände att det var bråttom, att ingen annan skulle hinna före. Ambitionen var att öppna en skönhetskedja, och att vi skulle driva den i form av kioskenheter på femstjärniga gallerior som vi ville välja ut med omsorg”, säger Tilda Nordh.

I november 2013 öppnade Rapide sin första enhet – i Nacka Forum utanför Stockholm. Sedan dess har det hunnit bli ytterligare 13 öppningar, i allt ifrån NK och Mall of Scandinavia i Stockholmsregionen till barer i Uppsala, Katrineholm, Göteborg och Helsingborg.

”Nyckeln till att vi har lyckats är att det är lika enkelt som vilket ’grab and go-koncept’ som helst. Man ska bara kunna glida in på en bar, fixa till ögonbrynen eller böja fransarna, och sedan fortsätta att göra ärenden på stan”, säger Tilda Nordh, som har rollen som Rapide for Brows frontfigur.

”Det beslutade vi från dag ett att hon skulle vara. Det finns värdefulla aspekter i att ha en person att associera till i olika områden. Styrkan att ha ett ansikte bakom sitt varumärke ska inte underskattas”, säger Susanne Lundqvist.