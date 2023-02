Brokiga körens unika resa går upp på bioduken

Att komma in under en körövning med Kördelux är att gå rakt in i ett rum fyllt av glädje. Energin flödar från sången, dansen och alla leenden.

”Det bästa med kören är att alla är så tighta kompisar. Vi stöttar varandra och finns för varandra. Ingen är utanför, alla får vara med”, säger Kristina Nyqvist, körmedlem sedan starten 2013 och en av huvudpersonerna i filmen om Kördelux.

Kördelux består av medlemmar i alla åldrar med olika former av psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning och som är inskrivna i daglig verksamhet i Karlskoga kommun. I hemstaden är de välkända efter sina bejublade konserter under åren.

Nu tar den 50 personer starka kören klivet ut på biodukarna på flera platser runt om i landet.

”Det känns kul att få visa fler vilka vi är”, säger Kristina Nyqvist.

Historien om Kördelux började 2012 med att undersköterskan Rozita Åkerstedt hade med sig gitarren till en julfest på jobbet inom kommunens dagliga verksamhet.

”Ett gäng tjejer hängde på och började sjunga med. Jag blev så imponerad av dem och sa ”vad bra ni är! Ska vi starta kör?”, säger Rozita Åkerstedt.

Alla ropade ”ja!” och vid det tillfället saknades kultur inom den dagliga verksamheten. Så responsen från kommunen blev positiv. Rozita Åkerstedt hade ingen stor musikvana, men hade själv sjungit i kör och hon kontaktade lokala musikern Peter Tikkanen för hjälp. Han är sedan dess körens konstnärliga ledare.

Tidigt etablerades ett samarbete med Karlskogabaserade Öjebokören som fortfarande pågår, och konserterna genom åren har varit tillsammans med gästartister. Peter Tikkanen förklarar att samarbetena behövs som musikalisk stöttning och för att hjälpa Kördelux-medlemmarna att blomma ut.

”Det är många i kören som har svårt att få fram text. Då blir det jättebra för dem att fokusera på refrängen medan en gästartist kanske sjunger verserna”, säger Peter Tikkanen.

”Ur ett konstnärligt perspektiv jag är jätteintresserad av musikaliska krockar. Slentrian är det absolut sämsta kreativa bränsle som finns”.

Utifrån detta uppkom idén att kontakta Svenska Kammarorkestern, som har sin hemvist i Örebro och håller internationell elitnivå. De har bland annat uppträtt på Proms i London och på Lincoln Center i New York.

Filmen med namnet ”Berättelsen om Konsert Delux – och hur världens bästa instrumentalister mötte världens bästa Kördelux” tar fart när kören får veta att de ska göra denna konsert.

”Vi fick lära oss en del om deras värld med den klassiska musiken, och de fick lära sig av oss. Vi hade både Mozart och Eddie Meduza på repertoaren”, säger körledare Rozita Åkerstedt.

Konserten skulle ha ägt rum 2020 men pandemin kom emellan. I filmen skildras även detta, hur körövningarna ställdes in och hur tufft det var för körmedlemmarna när den gemenskapen försvann.

I våras blev äntligen konserten av.

”Det kändes väldigt pampigt och annorlunda”, säger Kristina Nyqvist, som bland annat hade ett soloparti i Abbas ”Thank you for the music”.

Hampus Melander berättar att kören betyder jättemycket för honom. I början var han blyg och stod ute i korridoren under körövningarna. Vid de första konserterna gömde han sig på scenen. Men vid konserten med Svenska Kammarorkestern sjöng han solo till Astrid Lindgrens ”Fattig bonddräng”.

”Jag är inte blyg längre”, säger han.

Rozita Åkerstedt berättar att hon som har följt många av kördeltagarna under många år, även före Kördelux, kan se en enorm utveckling.

”Vi har personer i kören som inte kan prata, men de är med på sitt sätt och mår bra av det. Vi har några som inte behöver gå till psykolog längre, och många som har utvecklat sitt tal enormt under de här åren. Det finns så många positiva hälsoeffekter”.

Nu ser alla fram emot filmens premiär.

”Utifrån min roll som konstnärlig ledare kan jag se att Kördelux har en förmåga att förmedla känslor och berättelser som är helt unik. Det känns roligt att det får spridas”, säger Peter Tikkanen.

För Svenska Kammarorkestern blev konserten med Kördelux en annorlunda utmaning. Gregor Zubicky är orkesterns konstnärliga chef:

”Att spela med Kördelux var verkligen en stor glädje. Glädje är det som driver dem och glädje är vad de sprider, även till garvade orkestermusiker!”, säger han.