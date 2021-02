Brittiska uppgifter: Fem månader till frihet – minst

Två gånger under 2020 tvingades England gå in i lockdown, restriktioner hårdare än något Sverige under pandemin varit i närheten av. Men det hjälpte bara tillfälligt. Under hösten kom covid-19:s grymma motdrag: B117.

Det är förkortningen för den virusmutation som först upptäcktes i Storbritannien, och som innebär att covid-19 sprider sig ännu snabbare.

Antalet fall rusade till nya brutala höjder. Och just när landet tagit sig igenom den besvärliga brexit-processen ut ur EU såg sig Boris Johnson i början av januari tvungen att beordra en ny lockdown.

”Veckorna som ligger framför oss blir de svåraste hittills”, sade premiärministern den 5 januari, och betonade att om inget gjordes hotade kollaps inom vårdsystemet NHS.

Vaccinationerna mot covid-19 hade då börjat runtom i landet, rekordtidigt för att vara västvärlden. Men Johnson bad invånarna att inte slappna av.

”Vi går in i sista fasen i kampen. För varje spruta som sticks i våra armar vrider vi oddsen mot covid och för brittiska folket.”

Miljoner engelsmän var då hjärtligt trötta på reglerna. Redan under de tidigare nedstängningarna kom många rapporter om folk som smög omkring för att umgås hemma hos varandra om kvällar och nätter – regelbrott som kunde innebära höga böter.

Bland reglerna – som fortfarande gäller – finns att de enda man normalt sett får umgås med inomhus är personer från samma hushåll. Alla skolor är stängda, förutom för speciellt behövande, och årets examensprov är inställda. Större delen av affärslivet, exempelvis pubar, är stängt, förutom för hämtmat och motsvarande.

Åtgärderna verkar fungera. Efter en rusning upp till en mycket skarp topp i mitten av januari faller antalet rapporterade fall lika snabbt.

”Det är väldigt uppmuntrande nyheter. Vi tror faktiskt att lockdown ger resultat”, säger Paul Elliott vid Imperial College London till medier.

Han deltar i studien React-1, som visar på en nedgång med två tredjedelar den senaste tiden.

Men, tillägger han:

”Det faktiska antalet är ändå väldigt högt. Vi är bara tillbaka till där vi befann oss i september.”

Och en jämförelse visar att exempelvis Sverige hade en nästan lika skarp uppgång och sedan nedgång samma period – utan att ha tagit till lika hårda nedstängningar.

Läget sätter Boris Johnson i en rävsax inför måndagens tal. De positiva trenderna gör att ett pressat näringsliv och isolerade invånare skriker efter snabba lättnader. Men om dessa kommer innan större andelar av befolkningen är vaccinerade kan mutationen B117:s utbredning innebära att nästa bakslag blir minst lika brutalt som det i januari.

Flera sektorer har de senaste dagarna gått ut med vad de kräver av Johnson.

”Vi behöver ett tydligt uttalande om planen för internationellt resande i premiärministerns offentliggörande”, säger till exempel Johan Lundgren, svensken som är vd för flygbolaget Easyjet, till medier.

Enligt läckor till brittiska tidningar tänker dock Johnson gå väldigt försiktigt fram. Hans plan uppges gå i fyraveckorssteg av successivt öppnande, som innebär något slags normalitet tidigast i juli – och då bara inom landet, inte för internationellt resande.