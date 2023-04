Brittiska försvarsdepartementet: Alkohol och olyckor dödar ryska soldater

Tung alkoholkonsumtion är vanligt i det ryska samhället och ses i det tysta som en accepterad del av det militära livet, även under strid, skriver försvarsdepartementet.

Andra dödsorsaker som inte härrör från strid är felaktig hantering av vapen, trafikolyckor och förfrysning.

Försvarsdepartementet i Storbritannien hänvisar till en rapport på Telegrams nyhetskanal. Rapporten tar upp ett ”mycket högt antal” händelser, där ryska soldater dött av orsaker som kan kopplas till alkohol.

Mycket tyder på att Ryssland snart kommer att byta ut Valerij Gerasimov som är högste befälhavare för invasionsstyrkorna i Ukraina, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW). Enligt ISW har Gerasimov misslyckats med att uppnå det ryska målet: att ta Donetsk och Luhansk före slutet av mars månad.

Gerasimov ersatte i januari Sergej Surovikin som befälhavare i Ukraina. Surovikin hann sitta enbart fyra månader på posten.