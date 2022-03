Britter får betalt för att ta emot ukrainska flyktingar

Det nya initiativet går under namnet ”Homes for Ukraine” och innebär att även flyktingar utan familjeband kan fly till Storbritannien. De britter som öppnar sina hem och erbjuder ett boende i minst sex månader kommer att få 350 pund, nära 4.500 kronor, per månad. I slutet av nästa vecka ska det finnas en hemsida på plats där individer och organisationer kan anmäla sig.

Den brittiska regeringen har kritiserats för att ha krävt att flyende ukrainare ska söka visum och genomgå biometrisk id-kontroll innan ankomsten till Storbritannien, något kritikerna anser innebär att prioritera överdriven byråkrati över krigsflyktingarnas väl och ve.

UNHCR har en prognos om 4 miljoner ukrainska flyktingar, men redan nu har över 2,5 miljoner människor flytt landet. På fredagen uppgav Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik att det just nu är 4.000 ukrainare som reser in i Sverige varje dag.