Brett uppåt på Asienbörserna

Asienbörserna tar inte ledigt för midsommar och handeln var aktiv under morgonen. Det stora infrastrukturpaketet som klubbades igenom i USA under torsdagen bidrog till att sprida optimism på på börserna. Nikkei 225-index steg 1 procent under de första timmarnas handel, och stängde på 0,8 procent. Det bredare Topixindex gick upp 0,7 procent.