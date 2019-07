Bredband2 ökar omsättning och resultat

"Antalet privatkunder som på grund av ökade nätkostnader minskade tillfälligt under fjärde kvartalet 2018, har nu ökat under första halvåret med 7.100 stycken. Trenden för första halvåret är klart positiv och en omfattande marknadskampanj under våren förväntas ge fortsatt god effekt på nykontrakteringen", skriver Bredband2.

Vid utgången av perioden svarade företagskunder för 28 procent av Bredband2:s omsättning.