Breda uppgångar på Wall Street

Dow Jones industriindex avancerade 1,3 procent medan breda S&P 500 klättrade 1,2 procent. Tekniktunga Nasdaq kompositindex lyfte 0,7 procent.

Tesla avancerade 1,8 procent i den inledande handeln, men avslutade ned 3,1 procent. Elbilstillverkarens vd Elon Musk skrev natten mot torsdagen, svensk tid, ett uppmärksammat inlägg på sociala medietjänsten Twitter om att Tesla stoppar användningen av kryptovalutan bitcoin som betalningsmedel.

De indextunga Faang-bolagen rekylerade upp på torsdagen efter att ha fallit tungt dagen innan. Facebook lyfte 0,9 procent, Apple steg 1,8 procent och Amazon 0,3 procent. Netflix och Google (Alphabet) steg 0,4 respektive 1 procent.

AMC Entertainment hade sin femte raka uppgångsdag och lyfte på torsdagen 23,7 procent efter att aktien återigen blivit föremål för diskussioner på sociala medier och forumet Reddit, enligt Bloomberg. Även Gamestop avancerade 14 procent på torsdagen.

Högtalarbolaget Sonos rusade inledningsvis 10,6 procent efter att i samband med delårsrapporten höjt prognosen för årets försäljning, och meddelat att man tror sig kunna möta efterfrågan trots den globala halvledarkrisen. Vid börsstängning hade aktien fallit tillbaka något, men steg 7,4 procent.

Den hajpade kryptoplattformen Coinbase backade 6,5 procent efter att flera kryptovalutor handlats ned i kölvattnet av Musks utspel på Twitter.

Flygplanstillverkaren Boeing steg 0,8 procent. Det amerikanska luftfartsverket FAA godkände en lösning från Boeing på ett elektronikrelaterat problem som hållit ett hundratal plan av modellen 737 Max på marken sedan början av april.

Disney avslutade strax ovanför nollstrecket men backar drygt 4 procent i den amerikanska efterhandeln efter att bolaget efter börsstängning redovisat sina siffror för det andra kvartalet. Bolagets vinst uppgick till 0,79 dollar per aktie, att jämföra med väntade 0,27 dollar per aktie. Antalet streamingkunder till Disney+ kom in under förväntningarna – 103,6 miljoner, mot väntade 109 miljoner. Omsättningen landade på 15,61 miljarder dollar. Förväntat var 15,87 miljarder dollar.