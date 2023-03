Breda uppgångar i USA – här är tisdagskvällens viktigaste nyheter

Breda uppgångar i USA

Börserna i New York steg på bred front, tydligt ledda av bankerna – stora som små.

S&P 500 steg 1,3 procent, en dryg halv procentenhet högre än vid Stockholmsbörsens stängning vid 17.30.

Störst var uppgången i den tidigare Alectaägda krisbanken First Republic som steg 30 procent. Även Tesla steg kraftigt, nära 8 procent, på ett stärkt kreditbetyg.

Fokus låg till stor del på Federal Reserves räntebesked som kommer under onsdagen. 83 procent av marknaden har prisat in en höjning med 25 punkter.

Jätteböter för Volvo i USA

AB Volvo har belagts med böter motsvarande 870 miljoner kronor i USA efter brister i säkerhetsrutinerna för koncernens bilar och bussar. Straffet är ett av de hårdaste i sitt slag i USA:s historia, men AB Volvo har inte yppat något till marknaden om det.

Anledningen är att Volvo har brustit i sin olycksfalls- och säkerhetsrapportering, enligt vad landets trafiksäkerhetsmyndighet NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, slår fast efter en flera år lång utredning.

Xi och Putin: ”Aldrig kärnvapen”

Trots att Valdimir Putin upprepade gånger hotat med kärnvapen sedan Rysslands anfallskring mot Ukraina stämmer presidenten nu upp i kör med Kinas Xi Jinping att ”kärvapenkrig aldrig får släppas lös”. De sa de två ledarna efter den andra dagen av samtal i Moskva. I övrigt har mötet genererat få konkreta uttalanden om hur fred ska nås och de två har också uttryckt oro över Natos ökade närvaro i Asien.

Geely duckar frågor om Rysslandsexport

Kinesiska Geely Auto, vars ägare Geely kontrollerar Volvo Cars och är storägare i AB Volvo, fortsätter sälja fordon till Ryssland, men vill inte prata om det.

”Vi kommenterar inte geopolitiska frågor”, säger Daniel Li, vd för Geely Holding och styrelseledamot i Volvo Cars och Polestar.

Sänkt sanktionsavgift för Opticept

Opticept Technologies meddelar att Förvaltningsrätten delvis har bifallit bolagets överklagan av Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift. Förvaltningsrättens dom är en sanktionsavgift om totalt 1,05 miljoner kronor för bolaget, vilket innebär en nedsättning med 350.000 kronor. Finansinspektionen fann i december 2017 att dåvarande Arcaroma, i dag Opticept, åsidosatt kraven på offentliggörande av insiderinformation och upprättande av en korrekt insiderförteckning.

IMF ger 163 miljarder i lån till Ukraina

Internationella valutafonden (IMF) är överens med ukrainska myndigheter om ett fyraårigt lånepaket i storleksordningen 15,6 miljarder dollar, motsvarande 163 miljarder kronor.