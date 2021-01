Breda nedgångar kopplar greppet om Wall Street

Efter att New York-börsen öppnade årets första handelsdag på plus har utvecklingen svängt. Både Dow Jones och S&P 500 ser breda nedgångar när en ökad oro för coronautvecklingen sätter agendan.

Dow Jones öppnade på plus 0,1 medan S&P 500 indexet steg 0,3 procent i den inledande handeln. Kort efter öppning backade börserna mot minus vilket har tilltagit under dagen. Strax innan klockan 21 var Dow Jones ned 1,8 procent, S&P 500 och Nasdaq Composite var ned med 2 procent vardera.

Trots att vaccinutrullningen har tagit fart i USA så har en ökad oro för utvecklingen av pandemin tagit greppet om investerarna som under dagen klev in i det nya börsåret. På söndagen kom rapporter om att inlagda på sjukhus med covidsymptom nått nya rekordnivåer. En aktie som påverkas starkt av den ökade oron under dagen är Coca-Cola som backar 4,2 procent. Kurstappet kommer efter att analytiker från RBC Capital Markets sänkt rekommendationen för bolaget med hänvisning till att pandemin även fortsättningsvis kommer att begränsa publika evenemang och restauranger, något som drar ner efterfrågan på bolagets produkter.

Reseberoende bolag har också de en tuff första dag på börsen efter helgerna.

Bland flygbolagen är det fallande kurser. American Airlines aktie backar 3,1 procent och Delta Airlines 2,7 procent. Nedgångarna syns också tydligt bland hotellbolagen. Hilton är ner 3 procent och Marriott knappt 4,8 procent.

Även flygplanstillverkaren Boeing hamnar på dagens förlorarsida. Aktien backar med 4,6 procent.

Men trots dagens tunga klimat på New York börsen finns det bolag som går mot strömmen. Värmekameratillverkaren Flir Systems aktiekurs rusar med 19,6 procent. Utvecklingen kom efter beskedet att Teledyne Technologies har ingått avtal att köpa Flir Systems i en affär värderad till drygt 8 miljarder dollar.

Även elbilstillverkaren Tesla har en positiv utveckling. Tidigare under dagen var aktien upp 5 procent men uppgången har mattats av och nu handlas aktien upp 3,5 procent. Dagens utveckling kommer efter att bolaget lämnat färska leveranssiffror.

Elbilstilverkaren levererade 499.550 bilar under 2020, och missade därmed sin egna prognos om 500.000, om än med liten marginal. För det fjärde kvartalet levererades 180.750 fordon, att jämföra med föregående kvartals 140.000.

Vaccintillverkaren Moderna stiger 4,9 procent. Detta trots att Europeiska läkemedelsmyndigheten beslutat om att skjuta på godkännandet för bolaget vaccin. Under dagen har Moderna kommunicerat att bolaget höjer produktionsprognosen för 2021. Moderna beräknar producera 600 miljoner doser av sitt covid-19 vaccin med målet att nå en produktion upp mot 1 miljard doser. Beskedet var en höjning av tidigare prognos med 100 miljoner doser.

Bland de bolag som stiger hittas också oljejättarna Exxon Mobil och Chevron som stiger 0,2 respektive 0,4 procent.

För techjättarna, de så kallade FAANG-bolagen har måndagen inte heller varit en munter historia hittills. Facebook backar 1,5 procent, Amazon 2,3 procent, Apple 2,8 procent, Netflix 3,5 procent och Google som faller 1,6 procent.

Meddelandeplattformen Slack drabbades av ett större haveri under måndagen. Med start vid 16.00 möttes användarna av uppkopplingsproblem på plattformen. Enligt Slack som inte kommunicerat någon anledning till haveriet höll problemen i sig under tre timmar. Bolagets aktie har under dagen backat 0,8 procent.