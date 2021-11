Breda börsnedgångar i Mellanöstern

Börserna i Mellanöstern backar på bred front efter att nya virusvarianten omikron upptäckts på allt fler platser runt om i världen. Tadawul all share-index på den saudiska börsen faller 4,5 procent.

Den nyupptäckta virusvarianten omikron har skapar oro på världens börsmarknader. Stockholmsbörsen föll kraftigt på fredagen och breda OMXSPI-index föll 3,4 procent.

Börserna i Mellanöstern är inget undantag. På söndagen noteras nedgångar bland annat i Israel, Egypten, Jordanien och Qatar enligt Bloomberg.

I Israel tappar storbolagsindexet TA-35 nära 2 procent, Egyptens EGX30 backar 1,4 procent och Qatars QE General faller 2,7 procent. Saudiarabiens Tadawul all share faller i sin tur 4,5 procent.

Under fredagen föll även oljepriset kraftigt till följd av den förnyade virusoron. Brentoljan tappade nästan 12 procent till 72,80 dollar per fat. WTI-oljan rasade 12,6 procent till 68,2 dollar per fat. Så här kraftiga oljeprisfall har inte skådats sedan våren 2020.

Länder runt om i världen överväger nya åtgärder för att snabbt bromsa utvecklingen. Israel som har bekräftat fall av omikron stänger gränsen för utlänningar i 14 dagar från och med söndag kväll.

”Vår arbetshypotes är att varianten redan finns i nästan alla länder och att vaccinet är effektivt, även om vi ännu inte vet i vilken grad”, säger inrikesminister Ayelet Shaked.

För israeler som reser in i landet gäller obligatorisk karantän. Förenade Arabemiraten har beslutat att stoppa flyg till och från Sydafrika.