Breda börsfall i Mellanöstern – oljegigant föll till ny bottennivå

I Saudiarabien stängde Tadawul All Share-indexet ned 3,7 procent. Oljegiganten Saudi Aramco föll som mest nära 3 procent till 32,35 saudiska rial, den lägsta nivå sedan noteringen i december. Det är dock fortfarande över noteringskursen på 32 rial. Fallet mildrades något och vid stängning var aktien ned 2,1 procent till 32,65 rial.

Värst var fallet i Kuwait, som höll semesterstängt flera dagar i förra veckan. Kuwaitbörsens Premier Market Index föll hela 11 procent och de största bolagen handelsstoppades, enligt Bloomberg. Kuwaits All Share-index stängde 9,2 procent ned.

Under söndagen meddelade Saudiarabien att landets ekonomi under 2019 växte med blygsamma 0,3 procent, lägre än förväntade 0,9 procent, som en följd av att oljesektorn krympte under året. BNP-tillväxten för övriga sektorer uppgick till 3,3 procent.