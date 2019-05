Bråviken logistik redovisar högre förvaltningsresultat

"Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter i oförändrad omfattning", heter det i rapporten.

Bråviken äger indirekt en fastighetsportfölj med bestånd på omkring 139.000 kvadratmeter uthyrbar area. Detta är fördelat på tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping vilka är fullt uthyrda.

Ett långsiktigt substansvärde, epra nav, om knappt 114 kronor per aktie anges per 31 mars. Aktien har handlats till kurs runt 111 kronor under de senaste handelsdagarna.