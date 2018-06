Branschorganisationerna: Biltullar kan kosta hundratusentals jobb

Koalitionen som företrädde Toyota, Volkswagen, BMW och Hyndai pekade i ett uttalande på att tullarna skulle skada tillverkarna och amerikanska kunder. Vidare sade bolagen att hundratusentalsjobb inom bilindustrin kan gå förlorade.

The alliance of automobile manufacturers, som bland annat består av General Motors, Ford, Daimler och Toyota, antydde att tullarna är ett "misstag" och kommer att skada amerikansk ekonomisk och nationell säkerhet. Baserat på en analys av 2017 års bilförsäljning skulle 25 procentiga tullar leda till de genomsnittliga bilpriserna skulle stiga med 5.800 dollar per fordon, enligt organisationen.

Vidare är biltillverkarna oroade för att tullar kommer ge mindre kapital att spendera på självkörande- och elektriska bilar.